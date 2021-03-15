Нацкомиссия готовит проверку 18 производителей электроэнергии по "зеленому тарифу"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести внеплановую проверку 18 производителей электроэнергии из возобновляемых источников на предмет возможного превышения объемов отпуска электроэнергии лицензированной мощности.

Соответствующий проект постановления будет рассмотрен Нацкомиссией на заседании 17 марта, передает отраслевое издание ExPro.

Согласно проекту постановления, планируется проверить компании ООО "Гидропауер", ООО "Черкассыэлеваторторг", ООО "Леополисэнерджи", ООО "Смелаэнергопромтранс", ЗЭА "Новосвит", ООО "Феникс Энерджи", ПТМ "Ковельтепло", ООО "Единый Энергостандарт", ООО "Клиар Энерджи-Херсон", ООО "Энергия-1", ООО "Укрбиопромпостач", ООО "Экоэнергопостач", ООО "Житомиркомунсервис", ООО "Подольская Энергетическая Компания", ООО "Зеленая Энергия", ООО "Гидропауер-1", ООО "Свет для мира", ООО "Юкрейниа Солар Групп-Бриловка".

В обосновании к проекту постановления указано, что к регулятору поступили письма от НЭК "Укрэнерго" о несоответствии объемов отпуска электроэнергии этими компаниями их лицензированной мощности. Системный оператор отметил, что такие действия происходили в августе 2020 года, октябре 2020 года и январе 2021 года.

"В целом превышение установленной мощности генерирующих установок отдельных лицензиатов, осуществляющих производство электрической энергии с использованием из альтернативных источников энергии по Версии 2 составило в августе 2020 года – 38 554 кВт-ч, в октябре 2020 года – 13 646 кВт-ч, и в январе 2021 года – 29 760 кВт-ч", – говорится в обосновании к документу.

По мнению НКРЭКУ, такие действия указанных компании могут свидетельствовать об осуществлении технического перевооружения оборудования или реконструкции без внесения изменений в соответствующие документы.