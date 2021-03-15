Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, – Ляшко

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства, других "имунных паспортов" внедрять не будут.

Об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Коронавирус.Инфо".

По его словам, если определенная страна будет требовать во время пересечения границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы смогут получить такую справку бесплатно в два клика.

"Но вводить и требовать справку о прививке сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов вводить документы о вакцинации против COVID-19", – добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз презентует демоверсию паспорта вакцинации против COVID-19 уже 17 марта.

Напомним, 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации".

"По моему мнению, лучший вариант и наиболее надежный – это электронная верификация вакцинированного лица. Можно называть это "паспортом вакцинации". Идут дискуссии", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина будет двигаться по пути электронной верификации и QR-кодов, которые будут привязаны к реестру вакцинированных.