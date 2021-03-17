Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 4 миллиарда

В течение текущей недели, с 15 по 19 марта, запланированы продажи активов ликвидирующихся банков на общую сумму более 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что из общей суммы 23,8 млн грн составят права требования по кредитам, остальное – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков.

В частности, на продажу выставят активы "Родовид банка" (3,7 млрд грн), "Диамантбанка" (196,4 млн грн), "ВТБ банка" (76,86 млн грн), "Фидобанка"(10 млн), "Банк Камбио" (870 тыс. грн) и АО "Банк Велес" (70 тыс. грн).

Напомним, с 9 по 12 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал продать активы ликвидирующихся банков на общую сумму 3,713 млрд грн.