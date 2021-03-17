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Нацкомиссия оштрафовала "ДТЭК Западэнерго" Ахметова за нарушения на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия оштрафовала

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) наложила два штрафа на 850 тыс. грн и 8,5 тыс. грн на АО "ДТЭК Западэнерго" за нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих рынок электроэнергии, а также лицензионных условий по производству электро- и тепловой энергии.

В ходе заседания НКРЭКУ 17 марта ключевой претензией регулятора к "ДТЭК Западэнерго", послужившей наложению на компанию штрафа на 850 тыс. грн, стали нарушения компании на рынке вспомогательных услуг, передает Интерфакс-Украина.

"Общество не выполнило обязательства по предоставлению вспомогательных услуг в июле 2020 года на 1115 МВт-ч, в октябре – на 50 МВт-ч, в декабре – на 2100 МВт-ч, за что НЭК "Укрэнерго" применило санкции и в январе 2021 года АО было лишено сертификата на рынке вспомогательных услуг", − сообщила в ходе заседания член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В результате плановой проверки регулятором "ДТЭК Западэнерго" были установлены нарушения в предоставлении отчетности, задержки с внесением взносов на регулирование, а также несоответствие маркировки оборудования.

Кроме того, компания была оштрафована на 8,5 тыс. грн за нарушения в сфере теплоснабжения.

В свою очередь в "ДТЭК Энерго" заявили о своем несогласии с таким решением регулятора и планах оспорить его в суде.

В компании поясняют свое несогласие с решением НКРЭКУ тем, что "ДТЭК Западэнерго" уже было оштрафовано за те же нарушения оператором энергосистемы НЭК "Укрэнерго". Кроме того, в "ДТЭК Энерго" заявляют, что информация о лишении ДТЭК Западэнерго в январе 2021 года сертификата работы на рынке вспомогательных услуг не соответствует действительности. 

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 марта оштрафовала компании АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на 1,7 млн грн каждую за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС), а также несвоевременное информирование Министерства энергетики Украины, НКРЭКУ и ЧАО "НЭК "Укрэнерго" о критической ситуации с топливом.

Регулятор также принял решение передать материалы проверки трех генкомпаний группы ДТЭК на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), Министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор).

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
ДТЕК (1359) НКРЕКП (1442) штраф (1110)


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НОСКИ Ахметова дороже стоят чем оба этих "штрафа" !
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18.03.2021 01:33 Відповісти
Не смішіть людей:- за час війни і епідемії подвоїв статки - "Пір під час чуми!!!", а не копійчані штрафи,- МАРОДЕРИ!!!
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18.03.2021 09:27 Відповісти
Нічого, зараз пан Ахметов відіграється в продажних судах на кілька сотень мільйонів гривень з державного бюджету України.
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18.03.2021 09:46 Відповісти
Завтра сєпар Ахметов піде в суд і виграє цей штраф!
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18.03.2021 10:32 Відповісти

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