Нацкомиссия оштрафовала "ДТЭК Западэнерго" Ахметова за нарушения на рынке электроэнергии (обновлено)

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) наложила два штрафа на 850 тыс. грн и 8,5 тыс. грн на АО "ДТЭК Западэнерго" за нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих рынок электроэнергии, а также лицензионных условий по производству электро- и тепловой энергии.

В ходе заседания НКРЭКУ 17 марта ключевой претензией регулятора к "ДТЭК Западэнерго", послужившей наложению на компанию штрафа на 850 тыс. грн, стали нарушения компании на рынке вспомогательных услуг, передает Интерфакс-Украина.

"Общество не выполнило обязательства по предоставлению вспомогательных услуг в июле 2020 года на 1115 МВт-ч, в октябре – на 50 МВт-ч, в декабре – на 2100 МВт-ч, за что НЭК "Укрэнерго" применило санкции и в январе 2021 года АО было лишено сертификата на рынке вспомогательных услуг", − сообщила в ходе заседания член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В результате плановой проверки регулятором "ДТЭК Западэнерго" были установлены нарушения в предоставлении отчетности, задержки с внесением взносов на регулирование, а также несоответствие маркировки оборудования.

Кроме того, компания была оштрафована на 8,5 тыс. грн за нарушения в сфере теплоснабжения.

В свою очередь в "ДТЭК Энерго" заявили о своем несогласии с таким решением регулятора и планах оспорить его в суде.

В компании поясняют свое несогласие с решением НКРЭКУ тем, что "ДТЭК Западэнерго" уже было оштрафовано за те же нарушения оператором энергосистемы НЭК "Укрэнерго". Кроме того, в "ДТЭК Энерго" заявляют, что информация о лишении ДТЭК Западэнерго в январе 2021 года сертификата работы на рынке вспомогательных услуг не соответствует действительности.

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 марта оштрафовала компании АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на 1,7 млн грн каждую за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС), а также несвоевременное информирование Министерства энергетики Украины, НКРЭКУ и ЧАО "НЭК "Укрэнерго" о критической ситуации с топливом.

Регулятор также принял решение передать материалы проверки трех генкомпаний группы ДТЭК на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), Министерства энергетики и Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор).