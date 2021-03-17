Кабмин назначил главу "Украинской биржи" заместителем Криклия

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, назначил на должность заместителя министра инфраструктуры Артемия Ершова.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

Артемий Ершов с апреля 2020 года был главой правления "Украинской биржи", в ноябре 2020 года вошел в состав набсовета ГАК "Автомобильные дороги Украины".