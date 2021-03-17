БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
409 0

Кабмин назначил главу "Украинской биржи" заместителем Криклия

Кабмин назначил главу

Кабинет министров на заседании в среду, 17 марта, назначил на должность заместителя министра инфраструктуры Артемия Ершова.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook.

Артемий Ершов с апреля 2020 года был главой правления "Украинской биржи", в ноябре 2020 года вошел в состав набсовета ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Автор: 

Джерело:  Facebook
біржа (536) Кабмін (7745) призначення (1142) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 