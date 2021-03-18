Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП до 6,1%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год на фоне существенного усиления финансовой поддержки со стороны властей, адаптации экономик к социальному дистанцированию, а также наращиванию темпов вакцинации против COVID-19.

Глобальная экономика вырастет в текущем году на 6,1%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO), передает Интерфакс-Украина.

В декабре предполагалось повышение на 5,3%.

"Пандемия еще не закончилась, но, похоже, что мы вступили в заключительную фазу экономического кризиса", - полагает главный экономист агентства Брайан Коултон.

ВВП США, как ожидается, по итогам текущего года увеличится на 6,2% (ранее 4,5%), Китая - на 8,4% (8%) и еврозоны - на 4,7% (без изменения).

Рост экономик развивающихся стран без учета КНР предполагается на уровне 6% против ожидавшихся три месяца назад 5%.

"Основным фактором пересмотра нашего глобального прогноза является недавно принятый в США пакет финансовых стимулов, объем которого намного превзошел ожидания. Сумма в $1,9 трлн - это более 2,5% мирового ВВП", - говорится в сообщении Fitch.

О дальнейшем смягчении налогово-бюджетной политики также было объявлено в Великобритании, Италии, Японии, Германии и Индии.

Напомним, что для Украины Fitch спрогнозировало рост ВВП на 4,1% при росте инфляции до 6,9%, а в 2022 году восстановление экономики замедлится до 3,8% при снижении инфляции до 5,3%.

Fitch указывает, что вторая волна COVID-19 была намного более серьезной, чем первая, но уровень смертности снижается, и агентство предполагает, что экономические ограничения останутся ограниченными.

Рост инфляции до 6,1% по итогам января Fitch объясняет более высокими ценами на сырьевые товары и энергоносители, ослаблением гривни и повышением минимальной заработной платы на 20%. По его прогнозам, Нацбанк отреагирует на увеличение инфляции повышением учетной ставки на 100 базисных пунктов – до 7%. Агентство добавляет, что смена в прошлом году главы НБУ и ряда его заместителей увеличила риск ухудшения ситуации в результате более мягкой денежно-кредитной политики, чем предполагалось в прежнем прогнозе.