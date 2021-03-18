Минздрав проверит украинцев на антитела к COVID-19

В ближайшее время в Украине проведут сероэпидемиологическое исследование, чтобы установить наличие у украинцев антител к коронавирусной болезни.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

По его словам, это поможет эпидемиологам точно знать, сколько человек в Украине столкнулись с COVID-19.

"Возможно человек переболел бессимптомно, таких случаев много в мировой практике. Или человек не обращался к врачу, и этот случай прошел вне наблюдения", – сказал Родына.

Напомним, на утро 18 марта в Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. В частности заболело 744 ребенка и 425 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 092), Житомирской (1 398), Львовской (1 092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 504 076 человек, выздоровело – 1 244 190, летальных случаев зафиксировали 29 253. Также совершили 7 520 147 тестов.