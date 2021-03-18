В Верховном суде обжаловали санкции против жены Медведчука

В Кассационный административный суд Верховного суда поступили новые иски об обжаловании указа президента №64/2021 о применении санкций в отношении Виктора Медведчука и его окружения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Так, 17 марта поступил иск, которым обжалуется п. 3 дополнения 1 ко введенному в действие этим указом решения СНБО, которым применены санкции в отношении истца – гражданки Украины Наталии Лавренюк.

Днем ранее, 16 марта, был подан иск по обжалованию п. 5 дополнения 1 к решению СНБО, в соответствии с которым применены санкции к истцу гражданке Украины Оксане Марченко.

Также в судее добавили, что 15 марта поступил иск об обжаловании п.1 дополнения 2 к решению СНБО, в соответствии с которым применены санкции к истцу международной коммерческой компании Evirer Ltd. (ОАЭ).

Всего в Кассационный суд поступило четыре иска по обжалованию указа президента № 64/2021 о применении санкций.

В целом санкции введены в отношении 19 юридических и восьми физлиц, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.