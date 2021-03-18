Остановка поставок фирмой друга Медведчука не приведет к дефициту топлива, – Минэкономики

Крупнейшие импортеры нефтепродуктов готовы заместить объемы топлива, поставлявшиеся из России компанией Proton Energy Group, которая заявила о приостановке поставок дизтоплива на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам встречи главы ведомства Игоря Петрашко с крупнейшими участниками топливного рынка.

Согласно сообщению, участники встречи проанализировали текущую ситуацию с обеспечением топливом и наработан план для замещения поставок и сохранения ценовой стабильности. В частности, речь шла о диверсификации источников и логистики для контролируемого обеспечения объема поставок дизельного топлива и автогаза.

"Объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, будут полностью замещены из других альтернативных источников. Все импортеры и участники рынка подтвердили, что в стране есть наличие резервов по дизтопливу и возможность быстрой замены поставщиков в случае необходимости. Рисков дефицита топлива нет. Состояние запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей и проведение посевной кампании", – прокомментировал итоги встречи Игорь Петрашко.

Он добавил, что правительство предпримет меры по борьбе со "спекулятивным ажиотажем", который может быть вызван в связи с заявлениями компаний о приостановлении поставок.

Минэкономики также планирует продолжать диалог с ключевыми стейкхолдерами нефтегазового рынка для обеспечения объема поставок топливных материалов и сохранения ценовой стабильности на фоне роста мировых цен на нефть.

Как сообщалось, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. предупредил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. С 1 апреля также приостанавливает поставки российского дизтоплива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая стала крупнейшим поставщиком дизтоплива в Украину в 2020 году.

Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Читайте также: Фирма друга Медведчука не смогла отменить арест нефтепродуктопровода из России через суд, – СМИ

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.

Напомним, в январе 2019 года сеть АЗС Glusco перешла в совместное управление Wexler Group и Unimex, после чего ее возглавил совладелец Unimex Борис Ганджа.

Wexler Group является крупнейшим импортером российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в Новограде-Волынском. Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. Wexler Group СМИ также связывают с окружением Виктора Медведчука.

Основной собственник группы Wexler Петр Белз утверждает, что не имеет отношения к Медведчуку. Большие объемы дизтоплива по импорту группа получает, якобы, только за счет давнего знакомства Белза с владельцем Proton Моисеевым.

Сам Медведчук любую причастность к бизнесу традиционно отрицает, хотя и признавал, что управляет оформленными на его жену активами в России. В свою очередь Нисан Моисеев также утверждает, что с Медведчуком его связывают только дружеские отношения.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).