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Фонд гарантирования планирует ввести дистанционные проверки банков

Фонд гарантирования планирует ввести дистанционные проверки банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует ввести возможность дистанционной проверки его участников, в том числе возможность ее проведения одним человеком.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

"Разработка проекта регуляторного акта направлена ​​на усовершенствование организации и проведения проверок участников Фонда. Проектом регуляторного акта предусмотрено введение дистанционной формы проведения проверок участников Фонда и возможности проведения проверки одним инспектором", - сказано в сообщении.

Предложения и замечания по содержанию регуляторного акта можно подать в Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение одного месяца со дня опубликования.

Как сообщалось, по состоянию на начало февраля реестр участников Фонда гарантирования насчитывал 72 банка. Кроме того, к началу января в управлении Фонда находились 47 неплатежеспособных банков, а также была завершена ликвидация – 50 банков.

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Джерело:  Фонд гарантирования
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