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Минэкономики оценило падение ВВП Украины с начала года в 2,2%

Минэкономики оценило падение ВВП Украины с начала года в 2,2%

Министерство развития экономики, торговки и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-феврале 2021 года в 2,2%.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал – "минус" 3%, пока что по результатам двух месяцев – "минус" 2,2%", – сказал Петрашко, комментируя заявление замглавы Офиса президента Юлии Свириденко об ожидаемом росте экономики в 2021 году на 5,1% ВВП.

Министр отметил, что прогноз Минэкономики учитывает риски дополнительных локдаунов.

"Надеемся, что их (значительных карантинных ограничений, – ред.) не будет. В минувшем году мы прогнозировали падение экономики на 4,8%, а по факту получили "минус" 4,2%... В масштабах Украины пока что такие разговоры (о всеукраинском локдауне, – ред.) не идут", – напомнил Петрашко.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8%, преимущественно, из-за введенного в январе локдауна.

Напомним, в целом по итогам 2020 года Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%. При этом в министерстве отмечали, снижение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ВВП (1136) Петрашко Ігор (88) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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