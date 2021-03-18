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Экс-министр Абромавичус покупает крупную аграрную компанию в Украине

Экс-министр Абромавичус покупает крупную аграрную компанию в Украине

Принадлежащая экс-министру экономики Украины и бывшему главе "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу шведская компания Lobiu Sala AB покупает более 75% акций шведской Agro Region Stockholm Holding, которая управляюет в Украине группой компаний Agro Region.

Разрешение на эту сделку Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил на заседании 16 марта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, экс-министру экономики Украины Абромавичусу принадлежит 1 тыс. акций акционерного общества Lobiu Sala AB.

Конечным бенефициаром украинской компании Agro Region в госреестре указан является швед Ларс Питер Элам Хоканссон, один из основателей крупного международного инвестфонда East Capital, ныне член правления и главный директор по инвестициям фонда.

Хокансон владеет акциями Agro Region опосредованно через компании Agro Region Stockholm Holding AB (Швеция), Karde Invest SA (Люксембург) и Rytu Invest AB.

Айварас Абромавичус работал одним из управляющих в инвестфонде East Capital до перехода в исполнительную власть Украины в конце 2014 года. Согласно данным Единого госреестра деклараций, его жена Катерина Рыбаченко в 2020 году задекларировала в качестве заработной платы 12,48 млн грн, полученных на должности гендиректора ООО "Агро-Регион Украина".

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В 2017 году Абромавичус сообщал, что Agro Region находится в собственности акционеров East Capital, а его супруга является гендиректором компании.

"У "Агро-региона" как было семь лет 38 тыс. га, так и осталось 38 тыс. га. Пока я был министром, у нас не увеличилось количество гектаров, как у многих других", – отметил экс-министр.

Agro Region занимается растениеводством и молочным животноводством. В ее состав входят 11 компаний, объединенных в четыре растениеводческие кластеры с земельным банком 38 тыс. га в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Ежегодный урожай зерновых и масличных культур Agro Region составляет до 200 тыс. тонн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
аграрії (1312) купівля (1326) Антимонопольний комітет (1448) Абромавичус Айварас (85)


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Топ коментарі
+12
написано все что угодно, но не сумма сделки и откуда бабулесы? а сопоставлял кто нибудь их финансовое состояние до того как он стал на укроборонпром и то что у них есть сейчас? почему они не купили это 3-4 года назад? откуда такое бабло? у нас генпрокурор за год покупает остров. второй такой же всю жинь сидел в ...опе а после должности появилась дорогая недвиж. в англии. кто за тим должен следить? где те срание законы о незаконном обогащении?
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18.03.2021 18:51
+8
Правильные вопросы. Помницца, Абрамявичуса на посту министра экономики у Яценюка, как токо не расхваливали "демократические журналисты типа Серлеща и Лысого Пуштуна, а также платных антикоррупционеров типа Шабуни и еще много кто. А Бабломявичус на волне антипорошенковской риторики зашел зеленым по душе и его отправили на Укроборонпром. Причем, на тот момент сам Бабломявичус был гол как сокол, а его жена владела 140 лямами гривень. Шо то около 6 лямов евро. А потом Бабломявичус откуда- то достал денюжку на покупку одного из самого крупного агрохолдинга Украины.Серлещ, Шабуня и Пуштун не хотят нам ответить откуда дровишки?
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18.03.2021 22:13
+7
Не слышал что-бы экс-министр стал таксистом или реализатором.
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18.03.2021 20:01
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написано все что угодно, но не сумма сделки и откуда бабулесы? а сопоставлял кто нибудь их финансовое состояние до того как он стал на укроборонпром и то что у них есть сейчас? почему они не купили это 3-4 года назад? откуда такое бабло? у нас генпрокурор за год покупает остров. второй такой же всю жинь сидел в ...опе а после должности появилась дорогая недвиж. в англии. кто за тим должен следить? где те срание законы о незаконном обогащении?
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18.03.2021 18:51 Відповісти
законы есть, но никто их не собирается выполнять
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18.03.2021 19:00 Відповісти
Правильные вопросы. Помницца, Абрамявичуса на посту министра экономики у Яценюка, как токо не расхваливали "демократические журналисты типа Серлеща и Лысого Пуштуна, а также платных антикоррупционеров типа Шабуни и еще много кто. А Бабломявичус на волне антипорошенковской риторики зашел зеленым по душе и его отправили на Укроборонпром. Причем, на тот момент сам Бабломявичус был гол как сокол, а его жена владела 140 лямами гривень. Шо то около 6 лямов евро. А потом Бабломявичус откуда- то достал денюжку на покупку одного из самого крупного агрохолдинга Украины.Серлещ, Шабуня и Пуштун не хотят нам ответить откуда дровишки?
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18.03.2021 22:13 Відповісти
"У "Агро-региона" как было семь лет 38 тыс. га, так и осталось 38 тыс. га. Пока я был министром, у нас не увеличилось количество гектаров, как у многих других", - отметил экс-министр.Источник: https://biz.censor.net/n3254226
Тоесть сразу после майдана,когда шла окупация РФ, Абрамяучес проводил окупацию Украины 38 тыс.га земли из нутри , нет это не коррупция на крови ,- это предпринимательство на 100 га земли , когда у населения поборы урожая снимаются с 5 га .
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18.03.2021 19:32 Відповісти
ГОТОВИТСЯ ЖАБА УРВАТЬ НА РЫНКЕ ЗЕМЛЮ
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19.03.2021 09:42 Відповісти
Не слышал что-бы экс-министр стал таксистом или реализатором.
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18.03.2021 20:01 Відповісти
нардеп Гаврилюк стал таксистом
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18.03.2021 22:39 Відповісти
с депутатами буває.
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19.03.2021 09:29 Відповісти
От чому прощтовхував рішення про продаж землі! А говорили незаангажований...
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Мда. Плідно "попрацював" у нас Айварас
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18.03.2021 20:58 Відповісти
Наколядував...
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18.03.2021 20:59 Відповісти
Насоросував.
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19.03.2021 00:22 Відповісти
Он в Украине хорошо прибарахлился

Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. https://from-ua.com/articles/423554-svoi-sredi-chuzhih-i-chuzhoi-sredi-svoih-ili-o-tom-kak-aivaras-abromavichus-obmanul-ozhidaniya-ukraincev.html скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
https://cfts.org.ua/news/kompaniya_postavlyayuschaya_aviatoplivo_v_litve_i_polshe_khochet_zayti_v_borispol_28678 Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . https://informator.news/sbu-rozsliduje-koruptsijni-shemy-z-rozkradannya-palnoho-v-aeroportu-odesy/ У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6db83983-a61e-47f8-bcbb-91********** Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
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18.03.2021 21:57 Відповісти
X5 Retail group - вторая по величине РОССИЙСКАЯ мультиформатная ПРОДУКТОВАЯРОЗНИЧНАЯКОМПАНИЯ, участвует в российских государственных тендерах, контрагент Минобороны, ФСБ, МВД, ФСИН РФ.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.
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18.03.2021 21:58 Відповісти
Это низзя обсуждать, т.к. он реформатор и патриот Украины! Ну не я же это сказал

Порошенко: Абромавичус має залишитися на посаді міністра

Після бесіди із Петром Порошенком міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який оголосив про відставку, "пішов думати", розповів президент.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус повинен залишитися на своїй посаді та продовжувати реформи, написав у своєму Facebook президент України Петро Порошенко після розмови з чиновником.

"…Саме я запросив (Абромавичуса. - Ред.) до команди, надав українське громадянство… Айварас підтвердив, що протягом всього часу роботи в уряді мав повну мою підтримку його реформаторських ініціатив…
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19.03.2021 09:46 Відповісти
Главные ошибки во время своей каденции Порошенко совершил именно в кадровой сфере,понабирав в бпп кучу разных приспособленцев и аферистов
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19.03.2021 12:46 Відповісти
Настоящий патриот и любитель земли!
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19.03.2021 12:05 Відповісти
Таки прикормили.
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19.03.2021 15:10 Відповісти

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