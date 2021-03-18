Экс-министр Абромавичус покупает крупную аграрную компанию в Украине
Принадлежащая экс-министру экономики Украины и бывшему главе "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу шведская компания Lobiu Sala AB покупает более 75% акций шведской Agro Region Stockholm Holding, которая управляюет в Украине группой компаний Agro Region.
Разрешение на эту сделку Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил на заседании 16 марта, передает Интерфакс-Украина.
Согласно данным Единого госреестра деклараций, экс-министру экономики Украины Абромавичусу принадлежит 1 тыс. акций акционерного общества Lobiu Sala AB.
Конечным бенефициаром украинской компании Agro Region в госреестре указан является швед Ларс Питер Элам Хоканссон, один из основателей крупного международного инвестфонда East Capital, ныне член правления и главный директор по инвестициям фонда.
Хокансон владеет акциями Agro Region опосредованно через компании Agro Region Stockholm Holding AB (Швеция), Karde Invest SA (Люксембург) и Rytu Invest AB.
Айварас Абромавичус работал одним из управляющих в инвестфонде East Capital до перехода в исполнительную власть Украины в конце 2014 года. Согласно данным Единого госреестра деклараций, его жена Катерина Рыбаченко в 2020 году задекларировала в качестве заработной платы 12,48 млн грн, полученных на должности гендиректора ООО "Агро-Регион Украина".
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В 2017 году Абромавичус сообщал, что Agro Region находится в собственности акционеров East Capital, а его супруга является гендиректором компании.
"У "Агро-региона" как было семь лет 38 тыс. га, так и осталось 38 тыс. га. Пока я был министром, у нас не увеличилось количество гектаров, как у многих других", – отметил экс-министр.
Agro Region занимается растениеводством и молочным животноводством. В ее состав входят 11 компаний, объединенных в четыре растениеводческие кластеры с земельным банком 38 тыс. га в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Ежегодный урожай зерновых и масличных культур Agro Region составляет до 200 тыс. тонн.
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Тоесть сразу после майдана,когда шла окупация РФ, Абрамяучес проводил окупацию Украины 38 тыс.га земли из нутри , нет это не коррупция на крови ,- это предпринимательство на 100 га земли , когда у населения поборы урожая снимаются с 5 га .
Будучи мажоритарним акціонером «Сбербанка» (Росія) АБРОМАВИЧУС співпрацює з найбільшими російськими корпораціями«Газпром» і «РусГідро».
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. https://from-ua.com/articles/423554-svoi-sredi-chuzhih-i-chuzhoi-sredi-svoih-ili-o-tom-kak-aivaras-abromavichus-obmanul-ozhidaniya-ukraincev.html скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
https://cfts.org.ua/news/kompaniya_postavlyayuschaya_aviatoplivo_v_litve_i_polshe_khochet_zayti_v_borispol_28678 Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . https://informator.news/sbu-rozsliduje-koruptsijni-shemy-z-rozkradannya-palnoho-v-aeroportu-odesy/ У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6db83983-a61e-47f8-bcbb-91********** Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Мажоритарным акционером и фактическим собственником компании является Альфа-Групп Михаила Фридмана (близкого к лидеру Самопомощи Андрею Садовому - дорогого стоят его джазовые фестивали, которые щедро финансируются российским олигархом). В числе его партнеров, миноритарных акционеров компании, мы находим East Capital Айвараса Абромавичуса.
Порошенко: Абромавичус має залишитися на посаді міністра
Після бесіди із Петром Порошенком міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, який оголосив про відставку, "пішов думати", розповів президент.
Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус повинен залишитися на своїй посаді та продовжувати реформи, написав у своєму Facebook президент України Петро Порошенко після розмови з чиновником.
"…Саме я запросив (Абромавичуса. - Ред.) до команди, надав українське громадянство… Айварас підтвердив, що протягом всього часу роботи в уряді мав повну мою підтримку його реформаторських ініціатив…