Экс-министр Абромавичус покупает крупную аграрную компанию в Украине

Принадлежащая экс-министру экономики Украины и бывшему главе "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу шведская компания Lobiu Sala AB покупает более 75% акций шведской Agro Region Stockholm Holding, которая управляюет в Украине группой компаний Agro Region.

Разрешение на эту сделку Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил на заседании 16 марта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, экс-министру экономики Украины Абромавичусу принадлежит 1 тыс. акций акционерного общества Lobiu Sala AB.

Конечным бенефициаром украинской компании Agro Region в госреестре указан является швед Ларс Питер Элам Хоканссон, один из основателей крупного международного инвестфонда East Capital, ныне член правления и главный директор по инвестициям фонда.

Хокансон владеет акциями Agro Region опосредованно через компании Agro Region Stockholm Holding AB (Швеция), Karde Invest SA (Люксембург) и Rytu Invest AB.

Айварас Абромавичус работал одним из управляющих в инвестфонде East Capital до перехода в исполнительную власть Украины в конце 2014 года. Согласно данным Единого госреестра деклараций, его жена Катерина Рыбаченко в 2020 году задекларировала в качестве заработной платы 12,48 млн грн, полученных на должности гендиректора ООО "Агро-Регион Украина".

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В 2017 году Абромавичус сообщал, что Agro Region находится в собственности акционеров East Capital, а его супруга является гендиректором компании.

"У "Агро-региона" как было семь лет 38 тыс. га, так и осталось 38 тыс. га. Пока я был министром, у нас не увеличилось количество гектаров, как у многих других", – отметил экс-министр.

Agro Region занимается растениеводством и молочным животноводством. В ее состав входят 11 компаний, объединенных в четыре растениеводческие кластеры с земельным банком 38 тыс. га в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях. Ежегодный урожай зерновых и масличных культур Agro Region составляет до 200 тыс. тонн.