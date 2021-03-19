"Центрэнерго" продало весь предложенный объем электроэнергии на апрель 15 компаниям

ПАО "Центрэнерго" продало почти весь апрельский объем электроэнергии на аукционе двусторонних договоров на "Украинской энергетической бирже".

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

Сообщается, что реализованы все 600 заявленных лотов общим объемом 432 тыс. МВт-ч на сумму 652 млн грн с НДС с периодом отпуска 1 апреля - 30 апреля 2021. Средневзвешенная цена продажи составила 1257,86 грн.

В биржевом бюллетне отмечено, что ресурс выкупили 15 компаний. Всего совершено 39 сделок. Стартовая цена составляла 1700 грн/МВт-ч.

Покупателями электроэнергии стали ООО "ЗТМК", ООО "Оппозит", "Найкс Трейд", "Эру Трейдинг", "НЭК", "ВИМК", "Запорожский энергетический альянс", "ЭТГ", "АС", "Солди инфинити", "Экотехноинвест", "Энерго Сбыт Транс", "ОНК-Групп", "Юг Энерго Сбыт" и "Запад Энерго Сбыт".

При этом пресс-служба "Центрэнерго" отметила, что 18 марта также продано на рынке "на сутки вперед" 12,8 тыс. МВт-ч по цене 1544,9 грн/МВт-ч.

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Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпанії