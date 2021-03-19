НАБУ проверит причастность Левочкиных к инвестору лыжного курорта с поддержкой Офиса Зеленского (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет причастность народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии и Сергея Левочкиных к уголовным преступлениям в рамках расследования хищения средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

Об этом в НАБУ сообщили на запрос программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) получили доступ к перепискам бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 годы, среди прочего, свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH.

В то время Teleferic Holdings GMB была оформлена на австрийца Гернота Лейтнера.

Это одна из компаний, через которую, по версии НАБУ, выводили средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив.

Проект "Олимпийская надежда" так и не был реализован, в частности потому, что выделенные для этого средства, были выведены в офшоры, что является предметом расследования НАБУ. Среди подозреваемых по делу – родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который отвечал за реализацию "Олимпийской надежды".

Опубликованная журналистами переписка указывает, что Юлия Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава в Закарпатье – как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта "Олимпийская надежда". Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта. Это расследование продолжается.

Сейчас компания Teleferic больше не является владельцем компаний, скупили землю на Закарпатье. Вместо нее в структуре собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort. Она тоже оформлена на австрийца Гернота Лейтнер.

В свою очередь Сергей Левочкинин называет информацию о своей причастности к разворовыванию государственных средств в рамках этого проекта недостоверной.

"Информация о причастности народных депутатов Украины Сергея Левочкина и Юлии Левочкиной к использованию бюджетных средств в бизнес-проектах в Украине или за границей не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе депутат.

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Как сообщалось, в феврале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области начнется в 2021 году. Первую встречу с инициаторами проекта проводил лично глава ОП Андей Ермак.

Ранее в Офисе президента сообщали, что представители государства и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава", в частности, для возможной подачи заявки для получения права проведения зимних Олимпийских игр.

Конечным владельцем ООО "Боржава Эссет" через словацкую компанию "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." значится австриец Гернот Ляйтнер. Именно он как "представитель австрийской горнолыжный индустрии" представлял проект кластера "Боржава" на совещании в Офисе президента в июле 2020 года.

При этом Лейтнер был привлечен к проекту "Олимпийская надежда-2012" еще с 2012 года, когда этот проект курировал Каськив, а украинские фирмы, которыми сейчас владеет Гернот Ляйтнер, и он сам имеют тесные связи с так называемой группой Левочкина-Фирташа, куда входит и Каськив. В частности, владельцем словацкой компании "Carpathian Mountain Resout, s.r.o." является кипрская фирма "Kardaner Limited", совладельцем которой с 2013 по 2017 год значилась Мария Шуфтас. Она известна как содиректор "Centragas Holding Limited" (совладелец "РосУкрЭнерго") и руководитель кипрской компании "Oskaro Investments Limited" Сергея Левочкина.

Руководителем украинских компаний, на которые оформлено 450 га в районе Боржавы, является Ирина Кух - бывшая работница Госинвестпроекта Каськива, экс-помощница нардепа Юрия Чижмаря в ВР (2014-2019 годы). Напомним, что мать Чижмаря была в совладельцах инвестора "Боржавы" в 2007 году, и в дальнейшем Каськив вместе с Чижмарем раскручивали идею проведения Олимпиады-2022. В июне 2020 года Чижмарь стал советником мэра Киева Виталия Кличко. А его жена Екатерина Чижмарь с сентября 2020 г ода работает в Офисе президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр. Подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году также была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича.