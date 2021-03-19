Французская Lactalis Group покупает владельца крупнейшего производителя сыров в Украине

Французские корпорации Lactalis Group и Bel Group заключили сделку о покупке принадлежащих Bel компаний Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, бренда Leerdammer и украинской компании Bel Shostka Ukraine в обмен на принадлежащие Lactalis 1,59 млн акций Bel (23,16% общего количества акций).

Как сообщается в пресс-релизе компании Bel, размещенном на ресурсе GlobeNewswire в пятницу, 100%-ая дочерняя компания Bel - Sicopa, передаст указанные активы Lactalis в обмен на принадлежащий Lactalis пакет акций. По итогам сделки Lactalis будет владеть 0,9% акций Bel, передает Интерфакс-Украина

Выручка Leerdammer и Bel Shostka Ukraine по состоянию на 31 декабря 2020 года составляла примерно 500 млн евро, из которых 350 млн евро – выручка бренда Leerdammer, а операционная прибыль – примерно 25 млн евро.

"Мы воодушевлены перспективой развития этого культового бренда, который люди обожают. Эта сделка дает нам выход на голландский рынок сыра и производство в Голландии на трех заводах. Передача нам торговых представительств Bel в Италии, Германии и Украине увеличит объем наших производственных мощностей в этих странах, что принесет пользу как Leerdammer, так и другим продуктам Bel на этих рынках", – сообщил глава Lactalis Group Эммануэль Безье.

Согласно пресс-релизу, с момента покупки Bel в 2002 году бренда Leerdammer, его продажи и прибыль удвоились, и что сделало его одним из известнейших в Европе брендов сыра.

Глава Lactalis Group подытожил, что сделка укрепит европейские корни группы, особенно в Италии и Германии, и откроет хорошие перспективы для развития на рынках с значительным присутствием Lactalis.

Напомним, Lactalis Group владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанни", "Лактония", "Локо Моко" и др. В целом французская группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237 заводами в 42 странах.

ЧАО "Бель Шостка Украина" (ранее – ОАО "Шосткинский гормолкомбинат") – один из крупнейших производителей сыров в стране. В мае 2007 года предприятие приобрела французская группа Bel – ведущий мировой производитель сыров, представлен в более чем 120 странах.

"Бель Шостка Украина" выпускает сыры под брендами "Шостка", "Весела Корівка", Kiri, MiniBabybel, Leerdammer.