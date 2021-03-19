Импорт угля вырос с начала года на 10%, – Таможенная служба

Украина в январе-феврале 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 10,1% (на 311,98 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,4 млн тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина

Как сообщается, уголь импортирован на $306,59 млн, что на 9,3% меньше, чем в январе-феврале 2020 года ($338,01 млн).

Из России поступил уголь на $190,54 млн (доля в импорте 62,15%), США – на $76,39 млн (24,92%), Казахстана – на $31,58 млн (10,3%), других стран – на $8,09 млн (2,64%).

Экспорт Украиной угля за два месяца 2021 года составил 0,18 тыс. тонн на $0,022 млн тогда как в январе-феврале прошлого года он не осуществлялся. В том числе в Венгрию – на $0,01 млн, Беларусь – на $0,007 млн, Болгарию – на $0,004 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $2 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,012 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,35 млрд и $8,65 млн, 2019 – на $2,82 млрд и $0,72 млн, в 2020 – на $1,69 млрд и $0,23 млн.