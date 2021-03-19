Минфин планирует сократить дефицит госбюджета на 2022 год до 3,5% ВВП

Министерство финансов планирует рассчитать государственный бюджет на 2022 год, исходя из дефицита в 3,5% ВВП.

Об этом сообщил первый замминистра финансов Денис Улютин в ходе представления основных показателей госбюджета за 2020 год, передает Интерфакс-Украина.

"В следующем 2022 году мы планируем обеспечить дефицит на уровне 3,5% ВВП. Таким образом, мы постепенно приближаемся к ключевому показателю дефицита ниже 3%", – сказал Улютин.

Говоря о показателях нынешнего года, первый замминистра отметил, что из общего плана по заимствованиям на 2021 год в 677 млрд грн внешние заимствования должны составить 179 млрд грн.

"Внешними нашими контрагентами являются МВФ, ЕС, а также внешние государства-партнеры", – уточнил он.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы – 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно. Предельный объем дефицита бюджета определен в сумме 246,64 млрд грн или 5,5% ВВП.

Ранее индикатором оптимального уровня дефицита госбюджета на следующий год для Международного валютного фонда был показатель в 3,5% ВВП, тогда как Минфин рассматривал вариант в 4-4,5%.