Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой службы

Кабинет министров объявил с 18 марта конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы с окладом в 29,4 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении правительства №203-р от 17 марта, передает FinClub.

"Согласно части второй статьи 23 закона Украины" О государственной службе "объявить с 18 марта 2021 года конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы с определением условий проведения конкурса согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Согласно приложению к документу, условия оплаты труда: налоговый оклад - 29,4 тыс. грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

Среди должностных обязанностей - осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики.

Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет.

Среди требований также опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет.

Кандидат также должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.

Как сообщалось, 24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя ГНС Сергея Верланова, который объяснил это решение изменением курса президента Зеленского. 29 апреля того же года годаправительство назначило главой налоговой службы Алексея Любченко.