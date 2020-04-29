Кабмин назначил главой Налоговой службы чиновника времен Януковича (обновлено)

Кабинет министров назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко на своем канале в Telegram, эту информацию впоследствии подтвердили в Секретариате Кабмина.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В декабре 2010 года - ноябре 2011 года налоговую администрацию возглавлял Виталий Захарченко перед совим назначением министром внутренних дел в правительстве Николая Азарова. После назначения главой Налоговой службы Александра Клименко Любченко до февраля 2012 года возглавлял департамент налогообложения юрлиц.

В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко.

Кроме того, правительство поддержало кандидатуру Евгения Олейникова на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы. Он известен как эксперт группы "Налоговая реформа" Реанимационного пакета реформ. Согласно поданной декларции, в 2019 году Олейников получил 57,94 тыс. грн зарплаты в ООО "Бомбат Гейм", которым владеет его жена.

Кроме этого, Кабмин назначил главой Государственной аудиторской службы экс-замминистра финансов Геннадия Плиса.

Как писал БизнесЦензор, Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта без проведения конкурса.

По данным СМИ, при непосредственном участии высшего руководства Госналоговой службы Украины и других правоохранительных органов генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров.