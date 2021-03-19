Верховный суд рассмотрит иск об обжаловании санкций против Медведчука 14 апреля

Кассационный административный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) открыл производство по трем искам об обжаловании указа президента №64/2021 о применении санкций в отношении народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении Верховного суда в Facebook.

"Кассационный суд в составе Верховного Суда открыл производство по трем делам по искам, которыми оспаривается Указ президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021"О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении ВС.

Так, 19 марта открыто производство по иску Медведчука, который обжаловал п. 7 приложения 1 ко введенному в действие указом решению СНБО, согласно которому применены санкции к истцу.

"Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 14 апреля 2021 года на 15.00", - подчеркивается в сообщении.

Постановлением от 18 марта открыто производство по административному иску Оксаны Марченко, в котором обжалован п. 5 приложения 1 к решению СНБО, согласно которому применены санкции к ней.

"Рассмотрение дела в судебном заседании назначено на 13 апреля 2021 на 11.00", - информируют в ВС.

Ранее сообщалось, что на 09.30 7 апреля назначено рассмотрение дела по иску Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ), в котором обжаловано п. 1 приложения 2 к решению СНБО, в соответствии с которого применены санкции к истцу, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, 17 марта 2021 года поступил иск, которым обжалуется п. 3 приложения 1 ко введенному в действие указом решению СНБО о применении санкции к истцу - гражданке Украины Натальи Лавренюк.

За состоянием рассмотрения дел можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном сайте Верховного Суда.

Подробнее с судебными решениями Верховного Суда в этих делах можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.