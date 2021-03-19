Новый украинский лоукост планирует запустить регулярные авиарейсы до конца апреля
Новая украинская авиакомпания Bees Airline планирует запустить первый регулярный рейс до конца апреля.
Об этом сообщил и.о. генерального директора компании Евгений Хайнацкий, передает Интерфакс-Украина.
"Начало регулярных рейсов – это большой подготовительный процесс. Мы его начали только трое суток назад, когда получили лицензию. Сейчас мы отправили письма Госавиаслужбе о назначении нашей авиакомпании на маршруты. После получения этих назначений, нужно сформировать расписание... Первый регулярный рейс мы будем начинать где-то ближе к майским праздникам, к концу апреля. Мы сейчас смотрим на направление Кавказа. Те страны, которые принимают украинцев", – сказал глава компании.
Хайнацкий добавил, что перевозчик также рассматривает возможность выполнения внутренних рейсов по Украине.
"На внутренние перевозки есть спрос. Мы смотрим на это. Мы смотрим на то, чтобы в этом году начать выполнение каких-то рейсов. Но сейчас мы ожидаем от государства изменений по поводу НДС. Если это произойдет, а вместе с этим еще некоторые другие изменения, мы начнем внутренние перевозки чуть раньше", – отметил Хайнацкий.
Как сообщалось, 12 марта Государственная авиационная служба Украины выдала Bees Airline сертификат эксплуатанта. Свой первый чартерный рейс Bees Airline совершила из Киева в Шарм-эль-Шейх (Египет) по заказу туроператора Tez Tour Ukraine 18 марта.
Согласно государственному реестру гражданских воздушных суден Украины, Bees Airline зарегистрировала в Украине два самолета - Boeing 737-800 c регистрационными номерами UR-UBA и UR-UBB. Оба самолета 2010 года выпуска и принадлежат San Clemente Leasing LLC (США).
Базовый аэропорт Bees Airline – международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского.
Согласно данным в реестре, бенефициарными владельцами Bees Airline являются Сергей Смирный (90%) и Евгений Хайнацкий (10%).
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