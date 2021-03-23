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В Украине запустят программу контроля качества молока

В Украине запустят программу контроля качества молока

Пилотный проект по внедрению программы контроля сырого молока будет расширен на национальном уровне.

Об этом сообщила председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщает пресс-служба ведомства.

К проекту готовы присоединиться еще шесть областей: Хмельницкая, Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Волынская и Сумская. Госпродпотребслужба уже реализует пилотный проект "Программа контроля сырого молока" в Харьковской, Винницкой, Николаевской и Полтавской областях.

По словам Магалецкой, расширение проекта на всю страну позволит применять везде единые стандарты.

"Мы очень заинтересованы во внедрении пилотного проекта во всех областях Украины и заверяем, что сделаем все возможное для его эффективной реализации", - отметила она.

В рамках проекта разработан "Молочный модуль" - программное обеспечение для автоматического сбора результатов исследований, подсчета среднего геометрического значения для показателей уровня общего бактериального загрязнения и количества соматических клеток.

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Джерело:  Госпродпотребслужба
молоко (287) Держпродспоживслужба1 (336)


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