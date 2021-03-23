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Цены на нефть упали до $62 за баррель

Цены на нефть упали до $62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, что может ухудшить перспективы спроса на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов во вторник составляет $62,06 за баррель, что на $2,56 (3,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии, передает Интерфакс.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,12 за баррель, что на $2,44 (3,96%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics.

В конце февраля стоимость фьючерсов на нефть Brent превышала $67 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI – на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

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Джерело:  Интерфакс
нафта (4782) ціни (3449) Brent (1504)


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