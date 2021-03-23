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Новини
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Падение промышленного производства ускорилось до 4,6%, – Госстат

Падение промышленного производства ускорилось до 4,6%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в феврале 2021 года снизилось в годовом выражении на 4,6% после падения на 4% в январе, на который пришелся ужесточенный карантин.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Скорректированное на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в феврале составило 2%.

В то же время по сравнению с январем промышленное производство в феврале выросло на 0,3% или на 0,4% с учетом сезонной корректировки.

В январе-феврале падение промпроизводства составило 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в феврале 2021 года к февралю 2020 года зафиксирован спад на 6,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,9%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к "доковидному" январю 2020 года.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.

В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.

Автор: 

промисловість (447) спад промисловості (27)


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А як же бути із заявами зеленої влади про очікуваний ріст ВВП у 2021 році на цілих 5 відсотків? Брешуть?
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23.03.2021 17:16 Відповісти
По итогам первого квартала пересмотрят рост ВВП до 3%, по итогам второго квартала - до 1%, по итогам 3-го прогноз будет 0%. Реально год закончат с падением 2-3%
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23.03.2021 19:28 Відповісти
А щойно міністер заявив, що "пік уже пройдений"... А минулий міністер щебетав, що "пік" пройдений ще в минулому році...
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23.03.2021 17:53 Відповісти
балаган-лиметеду не до производства пока культура страдает....
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23.03.2021 18:15 Відповісти
Все йде по плану, економіка вже лежить боком, скоро ляже навзнак. Борги ростуть, бо беруть кредити поза мвф і на великі відсотки, вже більше 25 млрд доларів. Віддавати їх скоро буде нічим. У 19 р зелені сказали, що боятися дефолту не треба. А Бєня обнадіяв, що Росія нам дасть 200 млрд.
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24.03.2021 07:34 Відповісти
Ще є що красти. Ви головне дивіться ТБ і незадрачуйтесь бо юлькавкралавсьо!!!
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24.03.2021 09:32 Відповісти
слезай, приехали....
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24.03.2021 09:40 Відповісти
Вон оно что - идёт рост и ускорение падения... Т.е. всё отлично.
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24.03.2021 11:13 Відповісти

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