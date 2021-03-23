Падение промышленного производства ускорилось до 4,6%, – Госстат
Промышленное производство в Украине в феврале 2021 года снизилось в годовом выражении на 4,6% после падения на 4% в январе, на который пришелся ужесточенный карантин.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Скорректированное на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в феврале составило 2%.
В то же время по сравнению с январем промышленное производство в феврале выросло на 0,3% или на 0,4% с учетом сезонной корректировки.
В январе-феврале падение промпроизводства составило 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в феврале 2021 года к февралю 2020 года зафиксирован спад на 6,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,9%.
Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в январе 2021 года, на который пришелся ужесточенный карантин, снизилось на 4% по отношению к "доковидному" январю 2020 года.
Напомним, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.
В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.
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