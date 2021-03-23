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"Нафтогаз" увеличил долю на рынке поставщиков газа для населения до 13%

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" увеличила долю на розничном рынке газа до 13%.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

По данным компании, региональные "газсбыты" обеспечивают поставки газа для 65% домохозяйств.

Как сообщалось, в январе глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивал долю компании на рынке поставщиков газа для населения в 9%, тогда как после запуска рынка в августе она достигала 2%.

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газ (7929) Нафтогаз (3314) Тарифи на газ (713)


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