Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидирующихся банков на 4 миллиарда

В течение текущей недели, с 22 по 26 марта, запланированы продажи активов ликвидирующихся банков на общую сумму более 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что из общей суммы 151,3 млн грн составят права требования по кредитам, остальное – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков.

В частности, на продажу выставят активы "Родовид банка" (3,7 млрд грн), "Диамантбанка" (176,8 млн грн), коммрческого банка "Примиум" (150,5), "Банк Камбио" (890 тыс. грн) и АО "Банк Велес" (60 тыс. грн) и "ВТБ банка" (40 тыс. грн).

Напомним, на прошлой неделе, с 15 по 19 марта, Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал продать активы ликвидирующихся банков на общую сумму более 4 млрд грн.