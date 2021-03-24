Украинцев будут информировать о результатах проверок качества топлива

Все территориальные и межрегиональные подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск.

Вскоре информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет обнародована, сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

"Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск, где потребители могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами. Это требование установлено в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1398", – сказал он.

Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения Госэкоинспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок.

"В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персональной ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан по специальной ссылке", - пояснил Андрей Малеваный.

Чиновник также подчеркнул, что в течение января-февраля ГЭИ вынесла 193 решения о приведении топливно-масляной продукции в соответствие установленным требованиям. Также было выписано штрафов на 2,6 млн грн.

Напомним, 10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Кабинету министров подать предложения о совершении лабораторных исследований качества топлива и предложения относительно создания государственной системы качества топлива.

Ранее, Шмыгаль поручил создать рабочие группы на уровне каждой области по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций.