Нацполиция предупредила о штрафах за отказ от маски в общественных местах

Полицейские будут штрафовать граждан за отсутствие маски в общественных местах, но только после игнорирования предупреждения.

Об этом заместитель директора Департамента - начальник отдела обеспечения онлайн-коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало сообщил в комментарии Укринформу.

"Сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим. Если будет непонимание со стороны граждан, то, конечно, тогда могут штрафовать", – сказал представитель МВД.

По словам Тракало, за отказ надеть маску полицейские могут выписать и направить в суд штраф на сумму 17 тыс. грн, либо вынести на месте постановление о штрафе на 170 грн.

Как сообщалось, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов.

В свою очередь в КГГА со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили, что данное ограничение касается только улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции.

Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены: