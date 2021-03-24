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Нацполиция предупредила о штрафах за отказ от маски в общественных местах

Нацполиция предупредила о штрафах за отказ от маски в общественных местах

Полицейские будут штрафовать граждан за отсутствие маски в общественных местах, но только после игнорирования предупреждения.

Об этом заместитель директора Департамента - начальник отдела обеспечения онлайн-коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало сообщил в комментарии Укринформу.

"Сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим. Если будет непонимание со стороны граждан, то, конечно, тогда могут штрафовать", – сказал представитель МВД.

По словам Тракало, за отказ надеть маску полицейские могут выписать и направить в суд штраф на сумму 17 тыс. грн, либо вынести на месте постановление о штрафе на 170 грн.

Как сообщалось, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов.

В свою очередь в КГГА со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили, что данное ограничение касается только улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции.

Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены:

  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования;

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Джерело:  Укринформ
карантин (2077) Нацполіція (509) штраф (1112) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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