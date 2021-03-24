Нацполиция предупредила о штрафах за отказ от маски в общественных местах
Полицейские будут штрафовать граждан за отсутствие маски в общественных местах, но только после игнорирования предупреждения.
Об этом заместитель директора Департамента - начальник отдела обеспечения онлайн-коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало сообщил в комментарии Укринформу.
"Сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим. Если будет непонимание со стороны граждан, то, конечно, тогда могут штрафовать", – сказал представитель МВД.
По словам Тракало, за отказ надеть маску полицейские могут выписать и направить в суд штраф на сумму 17 тыс. грн, либо вынести на месте постановление о штрафе на 170 грн.
Как сообщалось, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов.
В свою очередь в КГГА со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили, что данное ограничение касается только улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции.
Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены:
- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
Будь ласка, зачекайте...
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