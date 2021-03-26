БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 648 9

Прибыль Оператора ГТС превысила 28 миллиардов

Прибыль Оператора ГТС превысила 28 миллиардов

Выручка Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) за 2020 год составила 62,7 млрд грн. Чистая прибыль составила 28,4 млрд грн без учета дебеторской задолженности участников газового рынка Украины за небалансы.

Об этом говорится в предварительном годовом отчете Оператора ГТС за 2020 год, который есть в распоряжении БизнесЦензор.

Согласно отчету, в 2020 году ОГТСУ транспортировала 55,9 млрд кубов российского газа в Европу, что на 38% меньше, чем в 2019 году.

Импорт из ЕС составил 15,9 млрд кубов газа, что на 12% больше, чем в 2019 году. Объемы импорт заходили из Словакии -10,2 млрд кубов, из Венгрии – 4,2 млрд кубов и из Польши – 1,5 млрд кубов.

Потребление газа в Украине за 2020 год составило 28,3 млрд кубов. Кроме того, 2 млрд кубов газа были отнесены на производственно-технологические потери.

Объем собственной добычи в 2020 году составил 19,7 млрд кубов газа. 04, млрд кубов составил экспорт в ЕС.

Структура дохода ОГТСУ в 2020 году большей частью состоит из платы за транзит. Из 62,7 млрд грн выручки, 44,9 млрд грн составила плата за транзит газа из РФ в ЕС.

При этом показатель EBITDA за 2020 год составил 39,7 млрд грн.

По результатам года долги участников рынка за негативные небалансы составили 1,6 млрд грн. При этом, 85% долга припадает на операторов газораспределительных систем (оператором ГРС).

Крупнейшие неплательщики: "Донецкоблгаз", "Луганскгаз" и "Тернопольгоргаз".

Напомним, согласно договору покупки/продажи ГТС от 2019 года между Укртрансгазом (входит в Группу Нафтогаз) и "Магистральными газопроводами Украины" (МГУ, владеет ОГТСУ) вся прибыль ОГТСУ за исключением налогов будет перечисляться Укртрансгазу ближайшие 15 лет.

звіт (205) транзит газу (644) Оператор ГТС (453)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и что нам от этого?газ стал дешевле?или транспортировку отменили?
показати весь коментар
26.03.2021 15:30 Відповісти
Так прибуток за рахунок наш! Як можна відмінити те що приносить прибуток?
показати весь коментар
27.03.2021 07:55 Відповісти
Ты
Хоть статью читал?
показати весь коментар
27.03.2021 08:15 Відповісти
А що не так??? Прибуток оператора ГТС. Сформовано за рахунок Українців! Цифрами там вказано, скільки спожито газу було в Україні і розділи на торішнью ціну транспортування з кожного кубометра що сплачено кожним споживачем
показати весь коментар
27.03.2021 08:37 Відповісти
28 млрд. Куб поставили 2 млрд. Це витрати на доставку, а прибуток і так 28 без врахування транзиту. Тобто ми ще й платимо за транзит😂😂😂
показати весь коментар
27.03.2021 07:59 Відповісти
Шановні українці, обнародувана досить серйозна інформація щоб жартувати, і не бачити справжніх проблем. Стаття ця -пів правди, а це гірше за брехню, бо за нею скриваються ті ж самі афери від олігархів. п.1 Виручка ГТС склала більше 62 млрд., а чистий прибуток 28,7 млрд., навіть ці 2 цифри свідчать що українців, як мінімум пограбували у 2 рази, а це 1 млрд. доларів США, навколо чого стільки проблем з МВФ. п.2. Цілком зрозуміло, що 44,9 млрд. - це оплата "Газпромом" за подачу газу в Європу через територію України. Не вказано собівартості транспортування газу , "чистого прибутку" з цього транзиту, оплати апарату ГТС, структурним підрозділам, перекачувальним станціям і решту витрат (коли б обнародували, то ви б мабуть присіли).
п.3 Третя півправда - це споживання Україною 28,3млрд. куб. газу, що не так? Поясню, газ споживає населення, теплогенеруючі державні підприємства, інші державні підприємства, приватні структури і великий олігархічний бізнес. Отож, для населення і теплових підприємств споживання газу значно впало за останні роки рекету і непосильних тарифів. Олігархічні заводи і фабрики споживають дешевий газ без фірм -прокладок, ніякого рекету не спонсорують. Населення переплачує фірмам-прокладкам, які скуповують газ на так званому українському хабі за придуманими злочинними схемами і коболєвськими формулами (ринку, якого не існує) і перепродає структурам "Нафтогазу", а ті газовим облзбутам Фірташа (80%) і решту злодійської шобли, які знімають надприбутки.
п.4 Населення споживає все менше і менше, навіть не на рівні українського видобутку, а тут ще 2 газорозділи (приватними і державними компаніями), які закачують в одну централь (газотранспортну систему і виводять єдину для українців ціну, а тому усі ці надприбутки від нещадного пограбунку українців, аж ніяк не від ефективного мільйонного менеджменту.
п.5 Не забувайте, що олігархічним структурам ще відтермінували до 01.01.2023 року обов"язкову установку коштом облгазів побутових лічильників (вартість давно включена у тарифи), бо олігархи можуть не доотримати надприбутки (не вистачить на якусь там яхту за 100 млн. баксів чи королівський палац у Бельгії чи Іспанії, на Коморах, чи Фіджі, на Балі чи Вірджінських островах.
А коли сприймати це усе серйозно, то дивуєшся терплячому українському народу...
показати весь коментар
28.03.2021 13:53 Відповісти
Анализ поверхностный, но в целом, вопросы правильные. На самом деле, все намного проще: Получили - 62,7 млрд. Осталось (чистая прибыль) - 28, 4 млрд. Ооочень интересуют подробности разницы в 34,3 млрд. Самое "интересное" именно сдесь!
показати весь коментар
29.03.2021 10:46 Відповісти
2 млрд. кубів списали не технологічні витрати? Це ж 14 млрд. гривень невідомо куди поділися...
показати весь коментар
28.03.2021 23:48 Відповісти
Євгену Ясірі- респект,прямо в "глаз" попав визначеннями та аналізом. Грабунок українців проводиться по відновленим схемам Азарова з розрахунком розширеного доповнення для квартоловців та слуг( мабуть бачите,як розодягнуті депутатші від цієї правлячої кодли ,які ще вчора ходили в одному костюмі на всі засідання- їсти з ресторану хочуть всі). Падли і не меньше!
показати весь коментар
29.03.2021 08:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 