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На должность главы налоговой службы претендуют 9 кандидатов

На должность главы налоговой службы претендуют 9 кандидатов

Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало список кандидатов, участвующих в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

Как свидетельствует документ, к участию в конкурсе допустили 9 человек:

  • действующий руководитель ГНС Алексей Любченко;
  • бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;
  • генеральный директор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;
  • заместители председателя ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;
  • бывший начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;
  • экс-глава столичного отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;
  • сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;
  • сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.

Напомним, конкурс на занятие должности главы Государственной налоговой службы был объявлен с 18 марта. 

Налоговый оклад чиновника будет составлять 29,4 тыс. грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

Среди должностных обязанностей – осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики.

Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет.

Среди требований также опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет.

Кандидат также должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.

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Джерело:  НАГС
конкурс (425) податкова (344)


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