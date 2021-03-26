Украина установила исторический рекорд по импорту фруктов

В 2020 году в Украину было импортировано почти 1 миллион тонн различных фруктов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 8% и является новым историческим максимумом.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"Стоит отметить, что завозятся в основном фрукты и ягоды, которые не могут выращиваться в Украине из-за неблагоприятных климатических условий. Исключение составляют только яблоки, но их доля в общей структуре импорта незначительна –всего 1%", – пояснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Лидером импортных фруктов в Украине являются бананы – на них приходится треть всех поставок. Далее следуют мандарины (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%) и персики (5%).

В УКАБ отмечают, что за последние 5 лет наибольшие темпы роста демонстрируют поставки грейпфрутов и хурмы, объемы импорта которых за указанный период удвоились.