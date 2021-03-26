Норвегия официально запретила сделку по продаже завода Rolls-Royce россиянам

Власти Норвегии обязали британскую Rolls Royce Group остановить продажу ее норвежской дочерней компании Вergen Engines структуре российского "Трансмашхолдинга" TMH International.

Об этом говорится в постановлении норвежского правительства от 26 марта, передает РБК.

Согласно документу, любая передача акций, активов, имущества, производственной или технологической информации, других прав на Bergen Engines или ее дочерних компаний должна быть остановлена.

В решении отмечается, что если Rolls Royce не выполнит предписание, она нарушит закон о безопасности Норвегии, за что может понести ответственность.

Как сообщалось, министр юстиции Норвегии Моника Муланд ранее назвала причиной запрета сделки основания в сфере безопасности.

Минюст Норвегии пришел к выводу, что технологии, которыми обладает Bergen Engines, и производимые компанией двигатели имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал, что "явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности".

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О том, что Rolls-Royce и "Трансмашхолдинг" бизнесменов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева договорились о продаже российской компании за 150 млн евро расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года.

В феврале 2021 года ТМХ объяснял намерение приобрести Bergen Engines стремлением "расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего – газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".