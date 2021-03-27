Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский отменил президентский указ от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" обнародован на сайте главы государства.

Также этим документом отменяется указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А. Касминина судьей Конституционного суда".

Как сообщается, соответстующее решение принято "с целью гарантирования Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности". При этом было учтено заявление Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства, в котором подчеркнуто, что "узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека".

Также в указе подчеркнуто, что "отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, выполняя свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В свою очередь в пресс-службе КСУ тогда заявили, что предложение отстранить Тупицкого от занимаемой должности противоречит Конституции.

Накануне этого решения исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.