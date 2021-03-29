"Днепразот" Коломойского сменил поставщика газа

АО "Днепразот", подконтрольное структурам Игоря Коломойского и партнеров, заключило с ЧАО "Укрнефтебурение" договор на поставку газа стоимостью 480 млн грн.

Согласно сообщению "Днепразота" в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет компании согласовал заключение этого контракта 25 марта, передает Интерфакс-Украина.

В 2018 году "Днепразот" уже покупал газ у "Укрнефтебурения".

Долгое время ПАО "Укрнафта" арендовала мощности "Днепразот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения, продавая их потом, в частности, тому же "Днепроазоту". Договор завершился в марте 2018 года, и "Укрнафта" перешла к реализации своего газа через биржу и по двухсторонним контрактам.

По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы по такой схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн.

С 2019 года "Днепразот" начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи", также связанного с Коломойским. Перед этим "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта".

В то же время в рамках урегулирования налогового долга "Нафтогаз Украины" осуществил "Укрнафте" предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет.

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Как сообщалось, АО "Днепразот" по итогам 2019 года получило 273,53 млн грн чистой прибыли против 767,91 млн грн чистого убытка годом ранее.

"Днепразот" специализирующийся на производстве карбамида, аммиака, едкого натрия, хлора жидкого и соляной кислоты и входящий в группу "Приват".

ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Харьковской области.

Совладельцами "Укрнефтебурения" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу. Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".