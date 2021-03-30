Рада ввела выплату по 8 тысяч гривен потерявшим доходы из-за карантина

Верховная Рада приняла закон о выплате единоразовой помощи предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от введения карантина в регионах, предусматривающей выплату застрахованным лицам по 8 тыс. грн за счет госбюджета.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5300 с учетом предложений парламентского комитета за основу поддержали 307 народных депутатов, за принятие закона в целом проголосовали 312 депутатов.

Законом вводятся единовременные выплаты застрахованным лицам, которые теряют часть заработной платы или дохода в случае введения карантинных мероприятий.

Такая выплата составит 8 тыс. грн за счет госбюджета. Кроме того, предусмотрена возможность выплаты дополнительных средств за счет средств местного бюджета.

При этом такая помощь застрахованным лицам будет предоставляться в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала. Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

Как сообщалось, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2 млрд грн.