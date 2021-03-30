Рада ввела выплату по 8 тысяч гривен потерявшим доходы из-за карантина
Верховная Рада приняла закон о выплате единоразовой помощи предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от введения карантина в регионах, предусматривающей выплату застрахованным лицам по 8 тыс. грн за счет госбюджета.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5300 с учетом предложений парламентского комитета за основу поддержали 307 народных депутатов, за принятие закона в целом проголосовали 312 депутатов.
Законом вводятся единовременные выплаты застрахованным лицам, которые теряют часть заработной платы или дохода в случае введения карантинных мероприятий.
Такая выплата составит 8 тыс. грн за счет госбюджета. Кроме того, предусмотрена возможность выплаты дополнительных средств за счет средств местного бюджета.
При этом такая помощь застрахованным лицам будет предоставляться в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.
В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала. Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.
Как сообщалось, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2 млрд грн.
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тем временем:
Выплаты в размере 1400 долларов на человека получат приблизительно 160 млн американских семей
10 марта 2021 года.
Первые переводы прямых выплат в размере 1400 долларов появятся на банковских счетах многих американцев уже в эти выходные. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Люди могут ожидать, что прямые депозиты начнут поступать на их банковские счета уже в эти выходные. Это, конечно, только первая волна (выплат)», - сказала Псаки. По ее словам, выплаты американцам, имеющим право на их получение, продолжатся в течение следующих нескольких недель.
Кроме того, подписанный Байденом закон предусматривает введение расширенного налогового кредита на каждого ребенка в размере до 3000 долларов или 3600 долларов на каждого ребенка в возрасте до 6 лет. Налоговая служба будет выплачивать эту сумму с помощью ежемесячных платежей в размере от 250 до 300 долларов с июля по декабрь.