Минфин разместил облигации внутреннего займа на 8,9 миллиарда
Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие трехимесячные облигации были размещены на 531,14 млн грн при спросе в 1,35 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 7,98% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,3%.
Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,62 млрд грн, ставка по ним снизилась на 1 базисный пункт – до 10,74% годовых.
Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 387,74 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.
Двухлетние облигации были размещены на 967,75 млн грн под 11,8% годовых.
Кроме того, были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.
Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 23 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,45 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее. Однако тогда валютные ОВГЗ не размещались.
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