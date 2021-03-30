Власти Испании обязали граждан носить маски на плажах

Власти Испании обязали граждан носить маску на улице вне зависимости от соблюдаемой между людьми дистанции.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на решение правительства страны, передает РБК.

"Люди в возрасте шести лет и старше должны использовать маски... на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых общественных пространствах", – приводит издание текст документа.

Новое правило действует бессрочно. Издание уточняет, что ранее использовать маску на открытом воздухе было обязательно в случае, если расстояние между людьми составляло менее 1,5 метра.

В то же время RTVE уточняет, что использование маски станет обязательным на пляжах и у бассейнов. Исключение сделано для индивидуальных занятий спортов на открытом воздухе.

Ранее власти Испании ввели ряд других ограничений на Страстную неделю, которые будут действовать с 26 марта по 9 апреля. Так, в течение этого времени будет действовать комендантский час в период с 23:00 до 6:00, запрещено собираться группами более четырех человек в закрытых пространствах, на воздухе это число ограничено шестью. Также было решено ограничить передвижение между регионами.

Согласно данным минздрава Испании, в стране подтверждено 3,27 млн случаев заболевания, 75 тыс. человек умерли. По состоянию на 29 марта, за сутки было выявлено 1564 новых заражений.

Как сообщалось, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов. При этом в документе не уточнялось, в каких именно местах общего пользования необходимо быть в маске, а в каких - нет.

Как уточнили затем в Минздраве, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах. В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.