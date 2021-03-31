Украина досрочно погасила кредит Deutsche Bank на $350 миллионов, – СМИ

Украина в начале этой недели досрочно погасила краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London на сумму около $350 млн, привлеченный в конце минувшего года.

С учетом процентов выплата составила около $354 млн, сообщают источники Интерфакс-Украина.

Подтверждение этой информации со стороны Минфина пока отстутствует.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №1291 от 23 декабря 2020 года, речь идет о бридж-кредите сроком до полугода по ставке до трехмесячного LIBOR+5,75%, который может быть досрочно погашен в случае изменения рыночной цены еврооблигаций Украины или при их новом выпуске на условиях, определенных кредитным договором.

Минфин в начале 2021 года уточнил, что в последние дни 2020 года привлек краткосрочный кредит от Deutsche Bank на $340,7 млн. В статистике министерства в декабре 2020 года долг Украины перед этим кредитором вырос на $372,6 млн – до $1 млрд 313,2 млн, а к концу февраля 2021 года снизился до $1 млрд 271,6 млн.

Минфин в 2020 году привлек еще один частный кредит – на 250 млн евро от Cargill Financial Services International, Inc. Согласно постановлению Кабмина №717 от 17 августа, процентные ставки были установлены на уровне: 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% – через пять лет.