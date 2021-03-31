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Кабмин докапитализировал Экспортно-кредитное агентство на 1,8 миллиарда

Кабмин докапитализировал Экспортно-кредитное агентство на 1,8 миллиарда

Кабинет министров решил увеличить уставный капитал ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" (ЭКА) на 1,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обмен на акции учреждения с сохранением 100% компании в собственности государства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №268 от 29 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления поручено провести выпуск ОВГЗ в размере 1,8 млн грн с сроком оборота 15 лет и процентной ставкой дохода 9,3% годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии ЭКА.

В итога уставный капитал ЭКА после докапитализации составит 2 млрд грн.

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Как сообщалось, госбюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом этого года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.

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Кабмін (7757) докапіталізація (226) Експортно-кредитне агентство (57)


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