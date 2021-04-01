"Укрнафта" и "Укртатнафта" разделят рекордный штраф АМКУ в 4,7 миллиарда

Практически весь штраф, который Антимонопольный комитет наложил в рамках дела о сговоре на топливном рынке, разделят "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Компании должны заплатить 2,36 млрд грн и 2,3 млрд грн соответственно, сообщила глава АМКУ Ольга Пищанская на странице в Facebook.

Также предусмотрены штрафы для ООО "ХЕШТ" – 2,6 млн грн, Фирмы "Укртатнафтасервис" – 2,5 млн грн, ООО "Энсис" – 1,16 млн грн, а также ООО "Веранж" – 1 млн грн.

"Мы приложили колоссальные усилия, чтобы дойти до Верховного Суда, завершить расследование и, наконец, принять решение. Готовы к любому развитию дальнейших событий, в частности, и судебных обжалований. Борьба будет продолжаться, пока все осознают, что честно работать в Украине выгоднее, чем — "по схемам"!" – подчеркнула Пищанская.

Напомним, 30 марта АМКУ оштрафовал компании, входяшие в консолидированную сеть АЗС "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, за антиконкурентный сговор на общую сумму 4,7 млрд грн.

В частности, АМКУ признал действия ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта") по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

АМКУ пришел к выводу, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует с целью согласования ценовой и торговой политики участников.

В частности, об этом свидетельствуют следующие обстоятельства:

во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur®ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");

в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;

существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в городе Днепр. В нем осуществляли детальное планирование и координацию действий сети;

обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;

установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта (без изменений персонального состава). Это происходило через одних и тех же ликвидаторов и при схожих адресах последней регистрации (в Харькове).

Кроме того, комитет установил, что операторы АЗС, в том числе ПАО "Укрнафта", закупали у ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

Как сообщалось, АМКУ начал указанное расследование еще в 2016 году. В конце 2018 года на то время глава АМКУ Юрий Терентьев жаловался на затягивание рассмотрения этого дела ответчиками через суды. В частности, оспаривалась законность действий комитета относительно сбора доказательств и этого расследования. Но в итоге Верховный суд принял решение в пользу регулятора.

В 2017 году государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в контексте этого дела отмечал, что компании, на которых зарегистрированы АЗС группы "Приват", периодически меняются, что затрудняет работу комитета.

Напомним, "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.