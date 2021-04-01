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Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 3,2 миллиарда

Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 3,2 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,196 млрд грн (на 0,6%) – до 524,717 млрд грн, нерезидентов - на 0,315 млрд грн (на 0,3%) - до 102,981 млрд грн, физлиц – на 0,091 млрд грн (на 0,6%) – до 15,222 млрд грн, тогда как юрлиц – уменьшился на 8,616 млрд грн (на 16,2%) – до 44,630 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 5,014 млрд грн (на 0,5%) - до 1,010 трл грн, в собственности Нацбанка и территориальных общин – остался без изменений, передает Интерфакс-Украина.

Официальный курс на 1 апреля – 27,82 грн/$.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн. В том числе были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
НБУ (9303) ОВДП (809)


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Единственная, млять, статья дохода бюджета?
Далой МВФ!
Геть соросят!
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01.04.2021 12:48 Відповісти

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