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Витренко задекларировал 285 миллионов дохода от "Нафтогаза"

Витренко задекларировал 285 миллионов дохода от

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 288,32 млн дохода, полученного в 2020 году.

Согласно декларации Витренко об имуществе и доходах, основная сумма получена от НАК "Нафтогаз Украины" в качестве зарплаты в размере 284,64 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Витренко отмечал, что премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по документам относится к заработной плате, и он получил вместо нее облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В декларации указано, что Витренко располагает ОВГЗ номинальной суммой 148,42 млн грн, которые он получил 17 декабря 2020 года.

Кроме того, "Нафтогаз" выплатил своему бывшему топ-менеджеру ровно 1 млн грн, который значится в декларации, как "другое дополнительное благо".

Выплаты от ПАО "Укрнафта", наблюдательный совет которого Витренко возглавлял, составили 1,41 млн грн.

За работу в последней декаде декабря 2020 года в качестве главы Минэнерго он получил 15,76 тыс. грн, а зарплата в принадлежащей ему фирме "Ейвайей Капитал" составила 41,75 тыс. грн.

Кроме того, проценты от вкладов в Витренко в "Ощадбанке" составили 1,21 млн грн, "Приватбанке" – 854 грн.

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Он также указал доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (от Александра Ковалко) в сумме 5 тыс. грн, другой доход (обучение и подарки в НАК) – 1,1 тыс. грн.

На счетах Витренко в украинских банках находится около 900 тыс. грн, 13 тыс. евро и почти $3 млн.

Также глава Минэнерго задекларировал наличными 500 тыс. грн, $100 тыс. и 10 тыс. евро.

В декларации также значится, что в конце прошлого года он прибрел движимое имущество на 172 млн грн.

Министр также владеет квартирами 124 кв. м, 69,8 кв. м, а также 99,4 кв. м вместе с женой и детьми.

Витренко является конечным бенефициаром ООО "Ейвайей Секьюритиз", ООО "Ейвайей Капитал", кипрской Nestras Holding Limited и панамской Ginger Global S.A.

Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд).

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Зеленський Володимир (2513) Нафтогаз (3323) електронне декларування (456) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+16
В самой бедной стране Европы, чиновникам выдают многомиллионные премии, какое-то издевательство над здравым смыслом..
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01.04.2021 14:52
+11
Зарплата Витренки - это экономически обоснованные тарифы, которым никак не удаётся покрыть себестоимость, это уровень справедливости в стране, это степень ответственности власти перед своим народом, зарплата Витренки - это наше всё и это не огромные деньги, это размер жопы, в которой мы находимся.
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01.04.2021 16:02
+4
Что бы ты захлебнулся своими миллионами!!!
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01.04.2021 15:02
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В самой бедной стране Европы, чиновникам выдают многомиллионные премии, какое-то издевательство над здравым смыслом..
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01.04.2021 14:52 Відповісти
Ну правильно Шведская фирма выграла , у Газпрома суд на 2,9 миллрд, $, за что им респект и уважение,Кобелев же с Ветренко украли в 3 раза больше в результате Нафтогаз в убытках, не уплатив 75 миллрд.грн.налогов,сократил добычу, поднял цены для страны,каждый день умирает много народу от короновируса, а они премию пооучили 50 миллн. $, - бо вони элита и творят, что хотят, правда крименально-олигархическая,а какая разница, как они говорят.
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01.04.2021 16:55 Відповісти
Что бы ты захлебнулся своими миллионами!!!
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01.04.2021 15:02 Відповісти
Наташкина гордость, ***.
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01.04.2021 15:17 Відповісти
Наташка сказала, что у неё с ним понимания нет )))))))))))
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01.04.2021 15:38 Відповісти
а навіщо те "понимания" , якщо стільки бабла ..?
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01.04.2021 21:38 Відповісти
Зарплата Витренки - это экономически обоснованные тарифы, которым никак не удаётся покрыть себестоимость, это уровень справедливости в стране, это степень ответственности власти перед своим народом, зарплата Витренки - это наше всё и это не огромные деньги, это размер жопы, в которой мы находимся.
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01.04.2021 16:02 Відповісти
Да выграли суд-это хорошо, а точнее выграла суд Шведская юридическая компания, спасибо ей, но делала она это не безвозмездно и Укрина заплатила за услуги 20 миллн.$., а за что получили управляющие Нафтогазом? Насколько известно упраляющие Нафтогазом за свою работу получают немалую зарплату гарантируемую государством, а не как в частной фирме платят могут платить % пока приносиш прибыль?нет прибыли досвидание без зарплаты сокращают, за то что обратились к шведской фирме?, ну это хорошо,что удачно обратились,но это они должны делать по своим должностным обязанностя и почему премия 1% от выиграша, а не скажем 0,5% вполне достаточно за посредничестве с государством в выборе адвоката -, к тому же перечислили не 4,6, с , которых они получили премии,а 2, 9 миллрд. $, а где остальные?,пусть вернут 1,7 миллрд. $. Газпром перечислил 2,6 миллрд. $ а производство упало,цены на газ растут,выше, чем на Дюссельдорской бирже на 30% или почти на 100 $,а Нафтогаз показывает убытки, по результатам проверки гос.аудит.службы установленно подтасовки в отчетности в результате которых Нафтогаз не перечислил в бюджет 75 миллрд.грн.за 3 года.Так в итоге за что Кобелеву и Ветренко платить премии?,за пропажу выиграша от Гаспрома,доведения гос,компании до убытков при высоких ценах на газ (8, 8 тыс.грн.за 1 тыс.куб.), а значит государства и населения и не уплату налогов, это они должны возместить убытки госуларству и наролу, а не премию им платить,так, что кто выплачивает им премии тот тоже в доле и теме, но возможно прийдет время собирать камни.
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01.04.2021 16:10 Відповісти
т.е. нужно біло проиграть суд Хамаспорну? Єто в тарифі не вошло бі?
Что ті буровишь?! Проспись!!!
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02.04.2021 03:37 Відповісти
Он Первый космонавт Мира??? За какой подвиг Украина выплатила такие деньги И.О. министра в период войны и пандемии?? Если ЭТО!! слуги народа, то почему пенсия 1769 -2200....и все больницы платные??
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01.04.2021 17:32 Відповісти
При таких доходах он готов душу положить чтобы поруководить Минэнерго с зарплатой 15 тыс. деревянными. Чую, что то здесь не то....в смысле 15 тыс. это далеко не весь доход от Минэнерго.
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01.04.2021 18:16 Відповісти
боюсь представить сколько не задекларировал
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01.04.2021 21:14 Відповісти
наташка пишається таким синочком !
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01.04.2021 21:40 Відповісти
Проклятый Порошенко. Или это декларация за 2020 год? А кто был в 2020 году Президентом? Шо, опять невдобно получилось зебилье? Как с Соба...вым или еще невдобнее?
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01.04.2021 21:43 Відповісти
И ленин такой молодой...

Дякуэмо, дяукэмо дякуэмо.....Спасибі зебілоїди за таланти. просто дуже ....... ... дякуємо.
Дуже. Хотілось, щоб замість 7 рн + транспортування (яке ми побудувли на 100% за власні кошти. Привіт з Закарпаття. А якщо взятись глибше, то то одноруких бандитів таких як Поляков (сдох би до ранку) треба садити. Садити за шахрайство в особливо великих масштабах. Вдумайтесь 1/3 ВСІЄЇ області не мала пільг бо товстосраки з облгазу десь поділи документи. Це взагалі ЯК? Це куди? Це десятки мілліони доларів для шахраїв з Закарпаття.
Це ми ще не підійшли до "побудови" за наш рахунок. Дуже цікаво підняти кошториси, "ночальнигів", суми. Там сумми на не один пожиттєвий строк. просто в свій час тварі з газу "уверовали". Дійшло до того "привет поляков", що тварини продавли доступ за наш рахунок. Це як? бо ми прийняли на баланс. А ви часо не "їли суп з риби" ? А поляков ти ще не здох?
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01.04.2021 22:12 Відповісти
зайшов переконатись що народ у нас совок совком, переконався.
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01.04.2021 23:49 Відповісти
Быдлота из 95 квартала рулит
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02.04.2021 01:24 Відповісти
Министр энергетики с зарплатой 285 млн. незнающий сколько газа добывается в Украине и какая его себестоимость. Вот так вот, господа ))
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02.04.2021 01:51 Відповісти
В США с таких доходов заплатил бы 50% налогов. Но Украина же богатая
страна и она конечно же бережет своих "лучших " менеджеров от моральных
страданий и материальных потерь
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02.04.2021 04:04 Відповісти
Тарифы повышают на зарплаты себе хорошим .
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02.04.2021 04:34 Відповісти
Вот тут обидно стало - так он миллиардером на скоро станет.
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02.04.2021 07:47 Відповісти
1 апреля 2020 года цена на газ 3,7, 1 апреля 2021 года 7 гривен плюс доставка. Мрази
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02.04.2021 08:49 Відповісти
Логически мысля: если они получают 1% от прибыли, пусть платят 1% от убытков!
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02.04.2021 09:12 Відповісти
Нічого дивного. мамка-камунячка пристроїла біоособу. 285 млн. ппц. крадуть як хочуть та скільки хочуть. Шкода, що в Україні відсутні герої такі як Бандера та Шухевич. вони б цих вороватих потвор прорідили.
Поначисляли собі премії за те, що найняли юридичну контору за міліони баксів. Ось і все. Це супердосягнення? В чому важкість знайти в світі юридичну контору з "іменем"? При цьому в розмірі оплати обмежень НЕМА. А нам подають це під виглядом ну майже супергероїв. А по факту сіли та неспішно погуглили
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02.04.2021 09:39 Відповісти
"Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 288,32 млн дохода, полученного в 2020 году." - исполняющим обязанности можно быть не более двух месяцев, по украинским законам. Витренко сегодня никто, обыкновенный ворюга, а не исполняющий обязанности министра энергетики. Наверное с Зеленским делится, если не выгоняют.
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02.04.2021 10:46 Відповісти

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