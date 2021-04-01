Витренко задекларировал 285 миллионов дохода от "Нафтогаза"

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко задекларировал 288,32 млн дохода, полученного в 2020 году.

Согласно декларации Витренко об имуществе и доходах, основная сумма получена от НАК "Нафтогаз Украины" в качестве зарплаты в размере 284,64 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Ранее Витренко отмечал, что премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по документам относится к заработной плате, и он получил вместо нее облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В декларации указано, что Витренко располагает ОВГЗ номинальной суммой 148,42 млн грн, которые он получил 17 декабря 2020 года.

Кроме того, "Нафтогаз" выплатил своему бывшему топ-менеджеру ровно 1 млн грн, который значится в декларации, как "другое дополнительное благо".

Выплаты от ПАО "Укрнафта", наблюдательный совет которого Витренко возглавлял, составили 1,41 млн грн.

За работу в последней декаде декабря 2020 года в качестве главы Минэнерго он получил 15,76 тыс. грн, а зарплата в принадлежащей ему фирме "Ейвайей Капитал" составила 41,75 тыс. грн.

Кроме того, проценты от вкладов в Витренко в "Ощадбанке" составили 1,21 млн грн, "Приватбанке" – 854 грн.

Читайте также: Зеленский задекларировал 23 миллиона доходов семьи за прошлый год

Он также указал доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (от Александра Ковалко) в сумме 5 тыс. грн, другой доход (обучение и подарки в НАК) – 1,1 тыс. грн.

На счетах Витренко в украинских банках находится около 900 тыс. грн, 13 тыс. евро и почти $3 млн.

Также глава Минэнерго задекларировал наличными 500 тыс. грн, $100 тыс. и 10 тыс. евро.

В декларации также значится, что в конце прошлого года он прибрел движимое имущество на 172 млн грн.

Министр также владеет квартирами 124 кв. м, 69,8 кв. м, а также 99,4 кв. м вместе с женой и детьми.

Витренко является конечным бенефициаром ООО "Ейвайей Секьюритиз", ООО "Ейвайей Капитал", кипрской Nestras Holding Limited и панамской Ginger Global S.A.

Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премии должны были составить 1% от общей суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд).

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и