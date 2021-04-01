НАБУ будет проверять таможенников на "детекторе лжи", – глава Таможенной службы

Национальное антикоррупционное бюро будет проводить полиграфконтроль таможенников в ходе их проверки на добропорядочность.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин в эфире "Радио НВ", передает Интерфакс-Украина.

"Теперь все региональные таможни приобретают статус филиалов единого юрлица, которое находится в Киеве. В ходе этой реформы мы должны перевести всех сотрудников в новую структуру. При этом будет проведена проверка: три вида тестов по профзнаниям, по IQ, а также так называемый тест на лояльность", – сказал Рябикин.

"Если человек все эти тесты сдал, мы его переводим в новую структуру на испытательный срок, в течение которого он должен за шесть месяцев пройти проверку на добропорядочность. Будут анализироваться его декларации и декларации родственников, публикации в СМИ, образ жизни. Будут сформированы вопросы для проверки, на которые человек должен будет ответить с привлечением полиграфконтроля", – добавил он.

На этом этапе будет привлекаться НАБУ.

Рябикин пояснил, что если детектор лжи укажет на попытки скрыть правду, будет считаться, что сотрудник не прошел испытательный срок и он будет уволен.