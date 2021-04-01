Аграрии стали основными получателями льготных кредитов от Зеленского, – банкиры

Предприятия аграрного сектора получили больше всего кредитов по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", предполагающей компенсацию части процентной ставки за счет госбюджета.

Об этом сообщили банкиры во время круглого стола "Год программе "5-7-9%": итоги и перспективы", проведенного "Финансовым клубом".

"Мы выдали в прошлом году 4 млрд грн новых кредитов. Среди них 2,5 млрд грн – это портфель по программе "5-7-9%". Средний чек на клиента – 1,5 млн грн. 80% портфеля – это сегмент микробизнеса и малого предпринимательства", – рассказала директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса "Ощадбанка" Наталья Буткова-Витвицкая.

Она уточнила, что портфель кредитов "5-7-9%" на 60% сформирован сегментом агропромышленного комплекса, около 20% получили предприятия оптовой и розничной торговли.

В свою очередь заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса "Креди Агриколь Банка" Анастасия Лазаренко отметила, что в этом банке более 70% кредитного портфеля составляют клиенты из аграрной отрасли.

По словам банкиров, почти во всех аграрии на первом месте по получению льготных кредитов.

"Сельское хозяйство на конец года заняло существенную долю – 30%. Преобладала перерабатывающая промышленность. К концу года у клиентов появился спрос на оборотный капитал", – отметил директор департамента документарных и кредитных операций "Банка Альянс" Владимир Сураев.

"36% приходится на сельское хозяйство, торговлю – около 20%, обрабатывающую промышленность – 18%. Транспорт и строительство присутствуют в равных долях. Средний размер кредита у нас – 1,3-1,5 млн грн. Больше всего средств получили клиенты из Киевской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской областей", – рассказал заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса "Укргазбанка" Николай Алферов.

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В ПУМБ агропроизводители получили 45% "доступных кредитов", сфера торговли – 30%, производство – 21%.

"ПУМБ является вторым банком по объему выданного кредитного портфеля по программе. К концу года у нас доля "5-7-9%" в портфеле малого бизнеса составила 56%. И эта доля продолжает расти", – рассказал руководитель с микрокредитования департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

У "Кредобанка" около половины кредитов по программе получили аграрии, средний размер кредита – чуть более 1 млн грн.

"Половина пошла на агросферу (51%), а вторая половина распределилась между производителями легкой промышленности, производством пищевой продукции, транспортными услугами, оптовой и розничной торговлей, медицинской отраслью, образованием",–- говорит заместитель директора департамента развития корпоративного бизнеса и МСБ "Кредобанка" Наталья Згоба.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство планирует пересмотреть условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", комментируя целесообразность выделения кредитов по программе на пополнение оборотных средств под 3% годовых для аграриев на фоне взлетевших мировых цен на продовольствие.

Он напомнил, что изначально целью программы льготных кредитов была поддержка инвестиционных проектов бизнеса.

"Рефинансирование старых долгов и "оборотка" должны дать возможность компаниям перевести дыхание на время кризиса. Думаю, сейчас стоит возвращаться к приоритетным задачам: развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест", – подчеркнул Марченко.

По данным Минфина , в последнее время объемы выданных банками льготных кредитов достигают 1,9 млрд грн за неделю, большинство из них предоставляется на пополнение оборотных средств.

В целом момента старта инициированной президентом Владимиром Зеленским государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму в 29 млрд грн. Из них 13,9 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных кредитов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на инвестиции, еще 10,5 млрд в виде антикризисных кредитов для пополнения оборотных средств.