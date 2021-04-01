Кличко подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Киеве
С понедельника, 5 апреля, в столице заканчивается отопительный период для жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры.
Соответствующее распоряжение мэра Киева Виталия Кличко №747 от 31 марта обнародовано на сайте КГГА.
Согласно документу, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей.
Как сообщалось, по словам Кличко, для прекращения теплоснабжения в системе необходимо около 5 дней.
Централизованная система отопления столицы является одной из крупнейших в Европе, ее протяженность – 2,7 тысячи километров.
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Александр Плесконос #465199
показати весь коментар01.04.2021 20:14 Відповісти Мені подобається 0
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