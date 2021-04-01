БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 570 1

Кличко подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Киеве

Кличко подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Киеве

С понедельника, 5 апреля, в столице заканчивается отопительный период для жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры.

Соответствующее распоряжение мэра Киева Виталия Кличко №747 от 31 марта обнародовано на сайте КГГА.

Согласно документу, отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей.

Как сообщалось, по словам Кличко, для прекращения теплоснабжения в системе необходимо около 5 дней.

Централизованная система отопления столицы является одной из крупнейших в Европе, ее протяженность – 2,7 тысячи километров.

Автор: 

Київ (4687) Кличко Віталій (573) опалювальний сезон (1154)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Работы нет, на транспорте нельзя никуда доехать, даже к старикам нельзя доехать, пособия нет - закончилось, - а эта .... еще и смеется!
показати весь коментар
01.04.2021 20:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 