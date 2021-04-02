Польша планирует упростить трудоустройство иностранцев

Правительство Польши планирует облегчить трудоустройство иностранцев в отраслях, где больше всего не хватает работников.

"Мы завершаем работу над документом продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, способствующих трудоустройству иностранцев в отраслях, где не хватает польской рабочей силы", - заявил вице-премьер, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает Европейская правда.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, потребуется больше работников, - сказал Говин.

Как добавил вице-премьер, "мы должны импортировать руки, а больше всего - мозги и разум, из стран, которые культурно близки к Польше".

Вместе с тем он пояснил, что правительство в первую очередь занимается профессиональной активизацией поляков.

По словам Говина, в рамках Нового курса его группа предложит налоговый механизм, который будет поощрять людей, которые уже находятся в пенсионном возрасте, продолжать работать.