Газовая компания JKX Коломойского получила $20 миллионов прибыли

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в 2020 году получила $19,87 млн чистой прибыли, что на 10,6% меньше показателя 2019 года.

Об этом говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

Выручка компании минувшем году снизилась на 31,6% – до $69,62 млн при уменьшении добычи на 5%, что связано с резким падением цен реализации нефти и газа.

При этом свободные денежные средства к концу 2020 года выросли до $24,3 млн c $20,6 млн годом ранее.

Как сообщалось, JKX в 2020 году сократила среднесуточную добычу углеводородов на 5% по сравнению с 2019 годом – до 10,24 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

В том числе добыча в Украине сократилась на 13% – до 4,849 тыс. boepd, в том числе добыча газа упала на 15% – до 653 тыс. куб. м в сутки (Mcmd), тогда как нефти и конденсата – на 5%, до 1,01 тыс. boepd.

Добыча углеводородов в РФ увеличилась на 4% и составила 5,39 тыс. boepd, в том числе добыча газа – до 905 тыс. куб. м в сутки, конденсата – до 61 boepd.

Компания также сообщала, что юридически легализовала в Украине решение международного арбитража о выплате Украиной $11,8 млн плюс проценты и $0,3 млн юридических расходов, и уже подала на взыскание этих средств.

Как сообщал БизнесЦензор, бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Другими крупными акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной – на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию.