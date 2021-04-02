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Банки увеличили вложения в облигации госзайма еще на 3,8 миллиарда

Банки увеличили вложения в облигации госзайма еще на 3,8 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,85 млрд грн (на 0,73%) – до 528,57 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 524,7 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,41 млрд грн (на 0,44%) - до 1,014 трл грн, днем ранее он составлял 1,01 трл грн, передает Интерфакс-Украина.

Официальный курс на 2 апреля – 27,83 грн/$1.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 30 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,86 млрд грн. В том числе были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (6972) НБУ (9305) ОВДП (809)


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