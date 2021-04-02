Суд ликвидировал задолжавшую госбанкам 7 миллиардов компанию из холдинга "Креатив"

Хозсуд Киева утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал частное предприятие "Эллада" из группы "Креатив".

Соответствующее решение суд принял 25 марта, передает Finbalance.

Эта компания была признана банкротом в январе 2018 года. В ходе рассмотрения дела о банкротстве суд признал требования к "Элладе" ряда кредиторов, в том числе государственных "Ощадбанка" на 3,43 млрд грн (как обеспеченные залогом имущества должника) и "Укрэксимбанка – на 4,2 млрд грн, а также ООО "Завод модифицированных жиров" (215,25 млн грн), ЧАО "Креатив" (на 671,3 млн грн), Офиса крупных налогоплательщиков ГФС (203,1 млн грн), корпорации "Система ССБ" (316 млн грн).

Хозсуд Киева констатировал, что "требования кредиторов, признанные судом и включенные в реестр требований кредиторов, не удовлетворены в связи с тем, что ликвидатором не обнаружено достаточно имущественных активов, подлежащих включению в конкурсную массу для погашения кредиторских требований". Таким образом, в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса по процедурам банкротства, требования, не погашенные в связи с недостаточностью имущества, считаются погашенными.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" из группы "Кернел" Андрея Веревского приобрести завод по переработке семян подсолнечника и производству масла в Кропивницком, который принадлежал ЧП "Эллада".

Завод был продан на аукционе за 499,9 млн грн в рамках банкротства "Эллады" по согласованию со "Ощадбанком", у которого это имущество находилось в залоге. Изначально "Ощадбанк" оценивал этот актив в 9,2 млрд грн, но в итоге стартовая цена актива была снижена до 495 млн грн.

Госбанк заявлял, что в состав соответствующего имущества входит маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки. Как отмечали в банке, это один из крупнейших объектов группы "Креатив", который находился в залоге у "Ощадбанка".

Напомним, в марте 2021 года Хозсуд города Киева утвердил ликвидационный баланс ПАО "Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо в связи с банкротством.

Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "Креатив Групп" составляла – 6,96 млрд грн. В том числе 6,3 млрд грн составлял долг перед "Ощадбанком".

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Напомним, группа "Креатив" была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

По данным Национального банка, задолженностью ЧАО "Креатив" перед украинскими и международными банками в размере $630 млн. В частности, по состоянию на начало 2015 года доля кредитов "Креатива" в государственных банках составляла почти 80% или более 11 млрд грн: почти 7 млрд грн компания была должна "Ощадбанку", 2,5 миллиарда - "Укрэксимбанку", 2 миллиарда - "Укргазбанку".

Напомним, в сентябре 2015 года основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке".