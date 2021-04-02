Дело о рекордной взятке главе САП передали в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт относительно лиц, предлагавших $5 млн взятки за закрытие криминального производства против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Среди обвиняемых: первый заместитель начальника главного управления Государственной налоговой службы, один из руководителей группы компаний, связанных с экс-министром экологии и природных ресурсов времен президентства Януковича и бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы.

Напомним, 12 июня 2020 года НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский 11 августа объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.